Татьяна Тарасова: Трусова превзошла все ожидания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске.
«Катание было потрясающим. У всех очень интересные программы. Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. У неё, как и у всех, прекрасная программа.
Хорошо, что контрольные прокаты для всей страны показывает Первый канал. Пять месяцев, которые фигуристы готовились к этим прокатам, прошли не зря — предсезонная работа сделана выдающимся образом», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Трусова в Челябинске представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.
- 12 сентября 2021
-
21:29
-
20:59
-
20:07
-
19:31
-
19:03
-
18:57
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:28
-
17:15
-
17:03
-
15:18
-
14:51
-
13:13
-
00:53
- 11 сентября 2021
-
22:02
-
21:11
-
19:34
-
19:10
-
18:54
-
18:47
-
18:20
-
18:15
-
17:59
-
17:44
-
16:58
-
16:50
-
16:44
-
16:24
-
16:10
-
16:04