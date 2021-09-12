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Татьяна Тарасова: Трусова превзошла все ожидания

Татьяна Тарасова: Трусова превзошла все ожидания
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске.

«Катание было потрясающим. У всех очень интересные программы. Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. У неё, как и у всех, прекрасная программа.

Хорошо, что контрольные прокаты для всей страны показывает Первый канал. Пять месяцев, которые фигуристы готовились к этим прокатам, прошли не зря — предсезонная работа сделана выдающимся образом», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Трусова в Челябинске представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Трусова исполнила лучший прокат в истории. И для этого стоило вернуться к Тутберидзе Трусова исполнила лучший прокат в истории. И для этого стоило вернуться к Тутберидзе
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