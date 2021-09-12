Гербольдт: наконец-таки Трусова показала пять четверных на официальной тренировке

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказала мнение о контрольных прокатах фигуристок сборной России в Челябинске.

«Естественно, впечатлила Саша Трусова с пятью четверными. Наконец-таки она показала их, назовём это так, на официальной тренировке, подготовке перед стартом. Все знали, что на обычных тренировках она делает этот контент, а на каких-то официальных прокатах мы этого, к сожалению, не наблюдали. Здорово, что она в начале сезона показывает, что может так кататься. Хотя понятно, что это ещё не лучшая форма, а только старт.

Кто ещё понравился? Очень сильно понравилась Лиза Туктамышева. В этом году она в настолько других образах, очень выделяется своей женственностью, сексуальностью, своим зрелым, настоящим женским катанием. Будем надеяться, что произвольную программу она ещё вкатает и тоже покажет максимум.



У Камилы Валиевой осталась старая программа. Она показывала её ещё в том сезоне. Когда Камила катает её чисто, то это выглядит очень красиво и грациозно. Наверное, это самые яркие впечатления на сегодня. Ещё мне понравилась Майя Хромых», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».

Трусова в Челябинске представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.