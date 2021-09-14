«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки?» Туктамышева показала фото с прокатов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии в новом эффектном наряде, который она впервые продемонстрировала на контрольных прокатах в Челябинске.

«Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки?» — подписала снимки спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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