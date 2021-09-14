Евгения Медведева рассказала, чему научилась у Энберта в парном катании

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, чему научилась в парном катании у серебряного призёра ОИ-2018 в командных соревнованиях Александра Энберта. Летом 2021 года Медведева и Энберт выступали в шоу «Анна Каренина».

«За два месяца до спектакля мы с Сашей Энбертом начали изучать парные элементы. Сначала было криво-косо и не очень удобно, но Александр — прекрасный педагог. Хотя парное катание держится на том же уровне, что и четыре или даже восемь лет назад, он достаточно высокий для меня как для начинающей парницы. В любом случае я его пока не достигла. Однако парные элементы уже выучила в достаточном количестве для более-менее достойного катания в паре с Александром.

Думаю, эти навыки пригодятся в других ледовых шоу, например, в проекте «Сейлон Мун». Парное катание сильно отличается от одиночного по внутреннему чувствованию. Благодарна, что есть возможность попробовать фигурное катание не только в том виде, в котором всегда выступала», — цитирует Медведеву «Бизнес Online».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!