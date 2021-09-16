Алина Загитова: это лето принесло мне вдохновение, новые идеи и мечты

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги лета.

«Почему-то сегодня осознала, что лето закончилось. Лето — оно всегда такое яркое, звонкое, сногсшибательное, вихревое. С ним связано так много воспоминаний — счастливых, живых, важных.

Это лето принесло мне вдохновение, появились новые идеи и мечты. Ну вот пришла осень, и пора воплощать задуманное в жизнь! Это очень волнительно! Скоро я всё вам расскажу! Ведь главное – это сбывшиеся мечты и планы!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она учится на факультете журналистики и участвует в различных ледовых шоу.