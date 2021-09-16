Хавронина и Чиризано выиграли ритм-танец на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске

Российский дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграл ритм-танец на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.

Второе место заняла ещё одна российская пара Софья Леонтьева/Даниил Горелкин. В тройку сильнейших также вошли американцы Анжела Линг и Калеб Уэйн.

Напомним, что соревнования танцоров были прерваны после первой разминки из-за технического сбоя в системе Swiss Timing. Выступающие во второй и третьей разминках вышли на лёд уже после окончания соревнований спортивных пар и мужчин в короткой программе. Два лидирующих дуэта выступали до перерыва.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров. Красноярск

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) — 66,52

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) — 63,70

3. Анжела Линг/Калеб Уэйн (США) — 63,65…

6. Ольга Мамченкова/Марк Волков (Россия) — 59,17…

11. Алиса Овсянкина/Матвей Самохин (Россия) — 50,54…

13. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов (Россия) — 49,23.