Хавронина и Чиризано выиграли ритм-танец на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске

Российский дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграл ритм-танец на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.
Второе место заняла ещё одна российская пара Софья Леонтьева/Даниил Горелкин. В тройку сильнейших также вошли американцы Анжела Линг и Калеб Уэйн.
Напомним, что соревнования танцоров были прерваны после первой разминки из-за технического сбоя в системе Swiss Timing. Выступающие во второй и третьей разминках вышли на лёд уже после окончания соревнований спортивных пар и мужчин в короткой программе. Два лидирующих дуэта выступали до перерыва.
Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) — 66,52
2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) — 63,70
3. Анжела Линг/Калеб Уэйн (США) — 63,65…
6. Ольга Мамченкова/Марк Волков (Россия) — 59,17…
11. Алиса Овсянкина/Матвей Самохин (Россия) — 50,54…
13. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов (Россия) — 49,23.
- 16 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
21:20
-
21:00
-
17:39
-
15:27
-
13:44
-
10:58
- 15 сентября 2021
-
13:30
-
13:20
-
12:26
-
09:01
- 14 сентября 2021
-
17:49
-
16:44
-
12:48
-
12:32
-
12:15
-
12:09
-
10:58
-
08:24
-
00:15
- 13 сентября 2021
-
20:30
-
18:21
-
14:13
-
13:44
-
13:26
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:15
-
10:45
-
09:20
-
09:04
- 12 сентября 2021
-
21:50
-
21:49