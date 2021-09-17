13-летняя фигуристка Берестовская рассказала, как её не взяли в группу Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская рассказала, что в межсезонье-2021 могла перейти в группу Этери Тутберидзе, но её не взяли. В настоящее время спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.
«У нас в ЦСКА сложились не очень хорошие обстоятельства, было недопонимание. Я попробовала пойти в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, но меня не взяли. Сказали: «Очень хорошая девочка, но нет мест». Ещё ведь и олимпийский сезон.
В старшей группе вообще места нет, так как там ещё взрослая пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов тренируется. Потом меня пригласили на одну тренировку к Евгению Викторовичу Плющенко, но там мы не согласились на сотрудничество. В общем, решили вернуться. Встретились с Сергеем Дмитриевичем, всё обсудили. Теперь я снова в его группе», — приводит слова Берестовской Sport24.
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