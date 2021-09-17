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Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли ЮГП в Красноярске

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли ЮГП в Красноярске
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В Красноярске в рамках четвёртого этапа Гран-при среди юниоров завершилось выступление спортивных пар в произвольной программе.

Победу одержала российская пара Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков с результатом 124,99 балла. Второе место заняли также представители России Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (120,87 балла). На третьей строчке россияне Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (107,92 балла). Произвольную программу представляющих Россию Екатерины Сторублёвцевой и Артёма Грицаенко судьи оценили в 106,28 балла.

Итоговое положение

1. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков (Россия) – 189,11

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Россия) – 183,87

3. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов (Россия) – 170,46

4. Екатерина Сторублёвцева – Артём Грицаенко (Россия) – 168,13

5. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 158,68

6. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) – 99,30

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