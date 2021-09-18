«Это настоящее зло!» Медведева — о массовом убийстве дельфинов вблизи Фарерских островов

21-летняя российская фигуристка Евгения Медведева эмоционально отреагировала на новость о массовом истреблении атлантических белобоких дельфинов вблизи Фарерских островов. Более 1,5 тыс. особей погибло от рук охотников.

«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло!» — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сентябре 2020 года Евгения вернулась к Этери Тутберидзе в «Хрустальный», но пропустила сезон из-за травмы и болезни.