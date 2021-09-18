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Софья Акатьева поставила себе «тройку» за рекордный прокат произвольной программы

Софья Акатьева поставила себе «тройку» за рекордный прокат произвольной программы
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Фигуристка группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева, ставшая победительницей этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске, оценила своё выступление в произвольной программе на «тройку».

В Красноярске Акатьева стала рекордсменкой среди юниоров по количеству баллов, набранных в произвольной программе (157,19), и по сумме баллов, выставленных за обе программы (233,08).

«Рада, что получилось выиграть. Очень долго ждала старта юниорского сезона. А я ещё и победила. Так что мне радостно вдвойне. Но произвольная программа получилась с грубыми ошибками. Так что будем их исправлять. Это первое соревнование в сезоне. Можно оттолкнуться от него и идти дальше.

Как оценю себя по 5-балльной системе? За короткую ставлю себе «пятёрку». А произвольная — скорее на «тройку». Или «тройку с плюсом», — приводит слова Акатьевой Sport24.

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