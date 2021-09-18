Наши фигуристки разгромили иностранных соперниц в Красноярске. У России первые пять мест

Домашний этап Гран-при среди юниоров завершился грандиозным российским триумфом. Первые пять мест заняли девочки из России, ошеломив красноярскую публику девятью (!) удачными попытками элементов ультра-си. Такого в истории фигурного катания ещё не было!

Феерия сложнейших прыжков и блестящих прокатов завершилась безоговорочным триумфом Софьи Акатьевой. Подопечная Этери Тутберидзе разгромила соотечественниц, а лучшей из иностранок и вовсе «привезла» немыслимые 62 балла.

Просто в голове не укладывается!

Самоделкина исправилась за срыв короткой программы

Если отбросить праздное любопытство, которое могли вызвать выступления девушек из Индии, Аргентины и Монголии, то настоящий интерес в произвольной программе представляли только участницы последней разминки. Великолепная пятёрка россиянок разыгрывала медали в споре с Варварой Кисель, представляющей Беларусь.

Открывала парад феноменальных прокатов Софья Самоделкина. Неудача накануне отбросила талантливую ученицу Сергея Давыдова на шестое место. Благо невероятно сложный контент позволял фигуристке претендовать на высокие позиции. На официальной тренировке перед прокатами спортсменка успешно прыгнула четверные лутц и риттбергер. После короткой Софья говорила, что не станет рисковать, но передумала и пошла ва-банк. Первым же прыжком Самоделкина исполнила идеальный четверной лутц, а затем добавила два четверных сальхова, один в каскаде с двойным тулупом. Дорожки и вращения — максимального, четвёртого уровня. Вот такого катания и ждут от этой уникальной фигуристки! Оценка в 141,63 балла и сумма в 206,20 позволили ей надолго остаться в статусе лидера.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Похоже, она совсем не лукавила, когда говорила, что готова занять своё место в истории — того глядишь, скоро мы увидим и четверной риттбергер, впервые исполненный девушкой на соревновательном льду.

«Хочется его показать и быть первой в истории. Возможное попадание в Книгу рекордов Гиннесса мотивирует меня. Но это такой прыжок, который нужно нарабатывать. Риттбергер — мало того, что рёберный, так он и в принципе сложный. Скорости там много не наберёшь — слетишь сразу», — делилась планами Софья.

«Ждите от меня большего!»

Единственная не россиянка в последней разминке Варвара Кисель с ответственностью не справилась. Фигуристка из ЦСКА попробовала зайти на тройной аксель, но недокрутила элемент и упала. Не справилась с прыжком ультра-си и Елизавета Берестовская — после четверного тулупа спортсменка оказалась на льду, но все остальные прыжки подопечная Сергея Давыдова выполнила чисто и опередила Кисель.

Следующей представить свою произвольную программу вышла Анастасия Зинина. Фигуристка «Ангелов Плющенко» проделала хорошую работу над ошибками и выступила очень достойно. Каскад из четверного и двойного тулупов Настя выполнила почти играючи, а небольшой степаут на сольном кваде не испортил приятного впечатления от её проката. Видимо, советы Евгения Плющенко, который он дал своей ученице после короткой программы, сработали: Зинина словно отключила нервы и показала отличный результат — 139,18 балла. Зато после оглашения оценок Настя и её тренер выдохнули и тепло обнялись.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«У меня просто очень много сил. И я хотела показать вам всё очень хорошо! Иногда, когда у тебя много сил, это не совсем здорово. Ждите от меня большего!» — обещала Зинина и своё слово сдержала.

Качественный прокат показала 13-летняя воспитанница ЦСКА Елизавета Куликова. Пока девушка не делает ультра-си, но заметно, что у её тройных прыжков есть достаточный запас, чтобы выучить и четверные. Уже на тренировках Лиза пробует заходить на сложнейший четверной лутц и собирается вставлять его в программу в этом сезоне. К сожалению для фигуристки, удержаться в тройке при такой конкуренции ей не удалось.

Акатьева расширила арсенал и учинила разгром соперницам

До последнего держала в секрете свой контент Софья Акатьева, и, видимо, не просто так. Ученица Этери Тутберидзе удивила новым прыжком, исполнив в программе четверной сальхов. Элемент был неидеален — фигуристка коснулась льда рукой, но попытка очень хорошая. Кроме того, Соня приземлила два сумасшедших каскада c четверными тулупами — один с тройным тулупом, а другой с тройным сальховом через ойлер, и тройной аксель на высокие надбавки.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Благодаря новым элементам программа про смелую девушку Мулан выглядела ещё мощнее и зрелищнее. Соня не боится трудностей и штурмует новые вершины. Очень в духе девочек из «Хрустального». В итоговом протоколе Акатьева превзошла ставшую второй Зинину почти на 27 баллов, а Самоделкиной и вовсе «привезла» 30 баллов.

Гран-при среди юниоров. 4-й этап. Красноярск, Россия



Девушки. Итоговое положение



1. Софья Акатьева (Россия) – 233,08.

2. Анастасия Зинина (Россия) – 206,20.

3. Софья Самоделкина (Россия) – 202,39.

4. Елизавета Куликова (Россия) – 196,83.

5. Елизавета Берестовская (Россия) — 196,07.

В целом же этап Гран-при среди юниоров в Красноярске прошёл под знаком полного доминирования российской школы. Достаточно сказать, что пятая среди наших Елизавета Берестовская выиграла у ближайшей иностранной конкурентки более 25 баллов, а победившей Акатьевой американка Вонг и вовсе уступила немыслимые 62 балла. Интересно и то, что на пятерых российские фигуристки исполнили девять элементов ультра-си без падений – такого на официальных стартах под эгидой ISU ещё не было.