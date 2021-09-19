«Группа поддержки из Нью-Йорка!» Александра Трусова — о снимке с самоедскими собаками

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в «Инстаграме» снимки из Нью-Йорка с тремя самоедскими собаками. Оказалось, животные вместе с хозяйкой пришли поддержать россиянку на турнире U.S. International Classic.

Публикация доступна в «инстаграме» Александры Трусовой.

«Группа поддержки из Нью-Йорка! Спасибо за сюрприз!» — написала Трусова в своём «инстаграме».

Напомним, Трусова выиграла соревнования, набрав 216,80 баллов по итогам короткой и произвольной программ. Второй результат у фигуристки из Кореи Парк Ёнджон (212,40), а замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо, которая получила 182,76 балла.

Напомним, 12 сентября Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.