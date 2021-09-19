Олимпийская чемпионка Савченко приостановила поиск нового партнёра ради тренерской карьеры
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Фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, приостановила поиск нового партнёра.
11 июня 2021 года Савченко сменила спортивное гражданство на американское и планировала выступить на чемпионате мира 2022 года в паре с Томми-Джо Найманом, однако позднее сотрудничество прекратилось. Золото Игр Савченко завоевала в составе сборной Германии.
«У меня смешанные чувства. Я уверена, что всё ещё способна показывать результат, но, с другой стороны, я бы хотела передать свой опыт молодому поколению и сопровождать его на пути к медалям. Я хочу развиваться как тренер, возможно, создать собственную школу», — приводит слова Савченко Sportschau.
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