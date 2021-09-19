Новой партнёршей Григория Смирнова в танцах на льду стала Эйвонли Нгуен

Новой партнёршей российского фигуриста Григория Смирнова, выступающего в танцах на льду, стала американка Эйвонли Нгуен. Вместе они заявлены на турнир Challenge Cup в Филадельфии. Фигуристы представляют клуб SC of New York.

Ранее Нгуен выступала за США с Вадимом Колесником. В 2020 году дуэт выиграл чемпионат мира среди юниоров в Таллине, а в 2019 году стал вторым в финале юниорского Гран-при в Турине.

Смирнов катался в паре с Анастасией Шпилевой. Дуэт распался из-за состояния здоровья партнёрши, которая очень тяжело проходила реабилитацию после перенесённого коронавируса. Шпилевая и Смирнов вместе выиграли юношеские Олимпийские игры — 2016 и первенство России среди юниоров, а также турнир Bavarian Open.