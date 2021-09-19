Новой партнёршей Григория Смирнова в танцах на льду стала Эйвонли Нгуен
Поделиться
Новой партнёршей российского фигуриста Григория Смирнова, выступающего в танцах на льду, стала американка Эйвонли Нгуен. Вместе они заявлены на турнир Challenge Cup в Филадельфии. Фигуристы представляют клуб SC of New York.
Ранее Нгуен выступала за США с Вадимом Колесником. В 2020 году дуэт выиграл чемпионат мира среди юниоров в Таллине, а в 2019 году стал вторым в финале юниорского Гран-при в Турине.
Смирнов катался в паре с Анастасией Шпилевой. Дуэт распался из-за состояния здоровья партнёрши, которая очень тяжело проходила реабилитацию после перенесённого коронавируса. Шпилевая и Смирнов вместе выиграли юношеские Олимпийские игры — 2016 и первенство России среди юниоров, а также турнир Bavarian Open.
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
19:07
-
18:17
-
16:53
-
12:41
-
11:26
-
11:19
-
10:59
-
09:30
-
04:38
-
04:28
-
02:36
- 18 сентября 2021
-
18:17
-
18:03
-
17:29
-
15:35
-
14:28
-
14:14
-
11:49
-
10:27
-
09:30
-
02:33
-
02:11
-
02:05
- 17 сентября 2021
-
17:10
-
14:17
-
13:02
-
11:53
-
00:58
- 16 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
21:20
-
21:00
-
17:39
-
15:27
-
13:44
Партнерский контент