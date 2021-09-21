Певец Димаш Кудайберген отреагировал на решение Турсынбаевой завершить карьеру

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген прокомментировал решение серебряного призёра чемпионата мира 2019 года фигуристки Элизабет Турсынбаевой объявить о завершении карьеры.

«Спасибо тебе, золотая девочка! Твой народ всегда будет поддерживать тебя! Пусть твои мечты сбываются!» — написал Кудайберген в комментарии к посту Турсынбаевой в «Инстаграме».

Ранее Элизабет сообщила: «Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны. Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой. На данный момент я нахожусь в Казахстане и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом. Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне наконец выпала эта возможность».

Турсынбаева, тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, стала первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях.

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