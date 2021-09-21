Плющенко показал, как его 8-летний сын Саша катается со сломанной рукой в гипсе. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видеоролике показано, как восьмилетний Саша Плющенко, который недавно сломал руку, вышел на лёд и катается в гипсе.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Лапочка, выздоравливай!».

«Он у вас молодец, очень способный ребёнок».

«Прекрасный мальчик, замечательный спортсмен, достойный сын!»

«Умничка! Видна огромная работа! Просто талант!»

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