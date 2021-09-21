Загитова, Медведева, Ягудин и другие выступят на гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое состоится 25 сентября на «ЦСКА Арене».

Также в список участников шоу вошли – олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, чемпион мира, испанец Хавьер Фернандес, действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие.

Отмечается, что во время представления на большом экране будут показаны эксклюзивные интервью с известными представителями мира фигурного катания, а также видеообращения спортсменов к болельщикам.

Загитова, Фернандес и Синицина/Кацалапов принимали участие в прошлогоднем шоу «Влюблённые в фигурное катание». Гонорар фигуристов-парников составил более 511 тыс. рублей, одиночников – превысил 357 тыс.