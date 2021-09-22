17-летняя российская фигуристка Валерия Шульская покинула академию «Ангелы Плющенко». Эту информацию подтвердили на официальной странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме», отвечая на вопрос подписчика в комментариях.

Вопрос: Правда, что Шульская в ЦСКА ушла?

Ответ: У нас не тренируется больше.

Фото: «Инстаграм» академии «Ангелы Плющенко»

Шульская перешла к Плющенко год назад. Начинала тренировки фигуристка в Оренбурге у Елены Михайловой, а к Плющенко перешла из ЦСКА от Сергея Давыдова. Высоких результатов в сезоне-2020/2021 не добилась, заняв 6-е и 7-е места на этапах Кубка России. В чемпионате страны фигуристка не выступала из-за коронавируса. Четверные прыжки Шульская не исполняла, а за тройные получала от судей снижения оценки из-за недокрутов.