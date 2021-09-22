Тарасова и Морозов выступят на этапе Кубка России в Сызрани

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает сайт ФФКР. Спортсмены включены в заявку на турнир.

Короткая программа у пар пройдёт 24 сентября, произвольная — 25-го. Всего на соревнованиях выступят пять пар.

Соперниками Тарасовой и Морозова станут Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Дарья Бояринцева/Максим Шагалов и Алина Соловьёва/Елисей Иванов. Из группы Этери Тутберидзе в Сызрани также выступят Алиса Двоеглазова, Эдуард Карартынян, Николай Колесников и Александра Трусова.

Ранее Тарасова и Морозов выиграли предсезонный турнир Cranberry Cup в Бостоне и уверенно выступили на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Между стартами пара успела сменить короткую программу.