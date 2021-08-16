Фигуристы Тутберидзе разгромили американцев под гимн России. Роскошный дебют Этери в парах

Тарасова и Морозов уже показали результат работы с лучшим тренером мира. А ведь с громкого перехода прошло всего четыре месяца.

Подопечные Этери Тутберидзе принесли России первую международную победу в новом сезоне. Причём речь не о знаменитых на весь мир чудо-девочках, а о спортивной паре. Безоговорочный триумф Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в США доказал, что Этери Георгиевна взялась за парное катание всерьёз.

А российский гимн и флаг на церемонии награждения сделали первую победу Тутберидзе в новой для себя дисциплине особенно трогательной и запоминающейся.

Роскошный дебют Этери в парах!

Триумф под гимн России

Скромный предсезонный турнир Cranberry Cup в Бостоне, наверное, так бы и остался незамеченным большинством российских болельщиков, если бы не одно обстоятельство. Этери Тутберидзе впервые выводила на соревнования не одиночников или танцоров, а спортивную пару. Возможно, именно присутствие у бортика Этери Георгиевны и помогло Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову блестяще открыть важнейший олимпийский сезон. При не самом слабом составе участников российский дуэт одержал сверхуверенную победу, опередив действующих чемпионов США Алексу Книрим и Брэндона Фрэйзьера более чем на 20 баллов.

На фоне неудачи на чемпионате мира в Стокгольме, где наша пара не попала на пьедестал, Тарасова и Морозов выглядели намного увереннее. Всего за четыре месяца после громкого перехода у фигуристов улучшилось скольжение, а движения стали более плавными и мягкими. А вот избавиться от проблем с прыжками пока не удалось — партнёрша сорвала тройной тулуп в начале короткой программы. Однако эта неприятность не сказалась ни на лидерстве россиян, ни на их настроении. На лицах фигуристов и их наставницы было заметно удовлетворение. А команда «Хрустального» особо отметила, что эту победу Евгения и Владимир одержали под российским флагом и слушали в свою честь национальный гимн.

«Поздравляем нашу спортивную пару Евгению Тарасову и Владимира Морозова с убедительной победой на Cranberry Cup — 2021. И отдельная благодарность организаторам соревнований за российский флаг и гимн во время награждения», — говорится в сообщении команды Тутберидзе.

Подопечные Тутберидзе разгромили американцев под гимн России. Хотя бы для этого стоило лететь через океан для участия в не самом престижном турнире.

Абсолютно новые Тарасова и Морозов

Хотя значимость победы на рядовом предсезонном старте не стоит переоценивать, выступление Тарасовой и Морозова в Бостоне оказалось весьма полезным. Тренерский штаб пары, включающий, помимо команды Тутберидзе, Максима Транькова и Павла Слюсаренко, получил данные для тонкой настройки подготовительного процесса. Болельщики же впервые увидели опытных фигуристов в новом статусе — подопечных Этери Тутберидзе. И уже можно сделать первые выводы. Прежде всего изменения коснулись характера их программ.

Хореографом пары в это межсезонье выступил Александр Жулин. Короткую программу он поставил под знаменитую мелодию композитора Клода Дебюсси «Лунный свет», произвольная же выполнена под «Маяк» Патрика Уотсона. Для олимпийского сезона тренерский штаб Тутберидзе выбрал классические постановки в узнаваемом стиле. Тем не менее настораживает тот факт, что пока Евгения и Владимир выглядят в них не слишком органично. Не привыкшие к лиричной музыке и спокойному темпу спортсмены фрагментами будто теряются в программе.

Кроме того, паре, исповедовавшей силовое, атлетичное катание, пока трудно даются некоторые непрыжковые элементы. Новые постановки изобилуют сложными переходами и дорожками шагов, которым пока не хватает синхронности и, что называется, вычищенности. Однако для первого старта в середине августа фигуристы проявили себя более чем достойно. До контрольных прокатов сборной России ещё месяц, а до первых официальных стартов — и того больше. Времени на усовершенствование постановок достаточно, а горящие глаза фигуристов и очевидный контакт с Этери Георгиевной гарантируют, что потрачено оно будет с максимальной пользой.

Тутберидзе нуждается в помощи

Особенно надо отметить и дебют Тутберидзе в новом качестве. Не имея опыта подготовки спортивных пар, Этери было важно наладить рабочую схему, что она и сделала. На данный момент у Тарасовой и Морозова четыре тренера и два хореографа. Сергей Дудаков отвечает за технику прыжков, Максим Траньков тренирует парные элементы, Тутберидзе контролирует процесс и отвечает за сборку программ. Помогает ей приглашённый тренер-парник Павел Слюсаренко из Перми.

«Павел поможет в работе над ошибками в элементах. На стадии становления ребят были упущены некоторые фундаментальные моменты, которые потом мешали, — к примеру, в силовых элементах», — рассказывал о его роли Траньков.

Такое количество специалистов может насторожить. Мол, как спортсменам уследить за рекомендациями каждого из них. Смысл в том, что они помогают не только Евгении и Владимиру, но и самой Этери Георгиевне, закладывая базу знаний, которую впоследствии лучший тренер мира использует на пользу своим подопечным. Само присутствие Тутберидзе рядом с Тарасовой и Морозовым на турнире в США намекает, что она пришла в парное катание всерьёз и надолго. Пришла, чтобы побеждать.