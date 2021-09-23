Худайбердиева и Базин выиграли первый этап Кубка России в Сызрани в танцах на льду

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, одержали победу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. В произвольном танце они показали результат 118,26, общий результат по итогам двух прокатов — 196,50 балла.

Среди юниоров, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, первенствовали Ольга Мамченкова и Марк Волков из Самарской области.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань. Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область — Самарская область) — 196,50.

2. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область) — 155,29.

3. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев (Нижегородская область) — 110,20.

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