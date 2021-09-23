Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе КР в Сызрани

Александра Трусова не выйдет на старт в произвольной программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Фигуристка, выигравшая короткую программу, снялась с соревнований. Фамилия Трусовой отсутствует в стартовом протоколе произвольной программы, которая состоится завтра, 24 сентября. Первый предварительный результат указан у Елизаветы Туктамышевой, которая проиграла Трусовой в первый день соревнований, оставшись без одного из элементов и допустив ошибку в каскаде.

Старт в Сызрани стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, затем выиграла турнир в США. В короткой программе в Сызрани Трусова упала с тройного акселя.