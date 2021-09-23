Трусова, снявшаяся с КР, 24 сентября посетит концерт. Ведущими будут Медведева и Загитова
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Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что российская фигуристка Александра Трусова, которая снялась с произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани, станет гостем на 50-летнем юбилее своей школы, который пройдёт в Государственном Кремлёвском Дворце завтра, 24 сентября.
«Трусова не будет выступать, она будет просто гостем. А ведущими будут Медведева и Загитова», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Трусова, несмотря на падение с тройного акселя, выиграла короткую программу в Сызрани. Старт на этапе Кубка России стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, затем выиграла турнир в США.
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