Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова, снявшаяся с КР, 24 сентября посетит концерт. Ведущими будут Медведева и Загитова

Трусова, снявшаяся с КР, 24 сентября посетит концерт. Ведущими будут Медведева и Загитова
Комментарии

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что российская фигуристка Александра Трусова, которая снялась с произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани, станет гостем на 50-летнем юбилее своей школы, который пройдёт в Государственном Кремлёвском Дворце завтра, 24 сентября.

«Трусова не будет выступать, она будет просто гостем. А ведущими будут Медведева и Загитова», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Трусова, несмотря на падение с тройного акселя, выиграла короткую программу в Сызрани. Старт на этапе Кубка России стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, затем выиграла турнир в США.

Новость по теме
Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе КР в Сызрани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021