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Елизавета Туктамышева идеально выполнила тройной аксель на этапе КР в Сызрани. Видео

Елизавета Туктамышева идеально выполнила тройной аксель на этапе КР в Сызрани. Видео
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева выступила в короткой программе на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Туктамышева открыла программу тройным акселем, исполненным на бонус, но каскад тройной лутц — двойной тулуп был отминусован, а вместо запланированного тройного флипа получился двойной, который не был засчитан. Дорожка шагов — третьего уровня, остальные элементы — четвёртого.

Туктамышева заняла второе место по итогам короткой программы, уступив лишь Александре Трусовой. Однако последняя снялась с произвольной программы, поэтому в стартовом протоколе Елизавета заявлена лидером.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права принадлежат Первому каналу.

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