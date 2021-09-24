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«Кто рано встаёт, тому бог подаёт!» Алина Загитова проснулась до шести утра

«Кто рано встаёт, тому бог подаёт!» Алина Загитова проснулась до шести утра
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка дала понять, что очень рано просыпается: на часах 5:54.

«Кто рано встаёт, тому бог подаёт!» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.

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