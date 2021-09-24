На Nebelhorn Trophy, где выступает Кондратюк, зафиксировали один случай заражения COVID-19

На турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который в настоящее время проходит в Обертсдорфе (Германия), зафиксировали один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Кто именно заразился коронавирусом, не сообщается. Заболевшего изолировали. В ISU подчеркнули, что здоровье и безопасность всех участников соревнований остаётся приоритетом номер один для организации.

Напомним, вчера, 23 сентября, российский фигурист Марк Кондратюк показал пятый результат в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy. Он заработал 81,48 балла. Лучший результат показал представитель США Винсент Чжоу, у которого 97,35 балла.

Новость по теме Марк Кондратюк стал пятым в короткой программе на Nebelhorn Trophy

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