Фигурное катание: расписание сезона-2021/2022

В сентябре стартовал новый сезон в фигурном катании. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Расписание соревнований в сезоне-2021/2022

22–25 сентября — этап юниорского Гран-при (Любляна).

22–25 сентября — Nebelhorn Trophy (Оберстдорф).

22–26 сентября. Этап Кубка России (Сызрань).

29 сентября – 2 октября. Этап юниорского Гран-при (Гданьск).

6–9 октября. Этап юниорского Гран-при (Линц).

7–10 октября. Finlandia Trophy (Эспоо).

10–14 октября. Этап Кубка России (Йошкар-Ола).

13–17 октября. Asian Open (Пекин).

20–24 октября. Этап Кубка России (Сочи).

22–24 октября. Skate Ameriсa (Лас-Вегас).

28–31 октября. Мемориал Дениса Тена (Алма-Ата).

29–31 октября. Skate Canada (Ванкувер).

5–7 ноября. Гран-при Италии (Турин).

8–12 ноября. Этап Кубка России (Казань).

11–14 ноября. Мемориал Инге Солар (Грац).

12–14 ноября. Гран-при Японии (Токио).

17–20 ноября. Кубок Варшавы.

17–21 ноября. Этап Кубка России (Пермь).

19–22 ноября. Гран-при Франции (Гренобль).

26–28 ноября. Гран-при России (Сочи).

8–11 декабря. Golden Spin (Загреб).

9–12 декабря. Финал Гран-при (Осака).

11–21 декабря. Универсиада (Люцерн).

21–26 декабря. Чемпионат России (Санкт-Петербург).

10–16 января. Чемпионат Европы (Таллин).

4–20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).

23–27 февраля. Финал Кубка России (Саранск).

7–13 марта. Чемпионат мира среди юниоров (София).

21–27 марта. Чемпионат мира (Монпелье).