Фигурное катание: расписание сезона-2021/2022

В сентябре стартовал новый сезон в фигурном катании. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Расписание соревнований в сезоне-2021/2022
22–25 сентября — этап юниорского Гран-при (Любляна).
22–25 сентября — Nebelhorn Trophy (Оберстдорф).
22–26 сентября. Этап Кубка России (Сызрань).
29 сентября – 2 октября. Этап юниорского Гран-при (Гданьск).
6–9 октября. Этап юниорского Гран-при (Линц).
7–10 октября. Finlandia Trophy (Эспоо).
10–14 октября. Этап Кубка России (Йошкар-Ола).
13–17 октября. Asian Open (Пекин).
20–24 октября. Этап Кубка России (Сочи).
22–24 октября. Skate Ameriсa (Лас-Вегас).
28–31 октября. Мемориал Дениса Тена (Алма-Ата).
29–31 октября. Skate Canada (Ванкувер).
5–7 ноября. Гран-при Италии (Турин).
8–12 ноября. Этап Кубка России (Казань).
11–14 ноября. Мемориал Инге Солар (Грац).
12–14 ноября. Гран-при Японии (Токио).
17–20 ноября. Кубок Варшавы.
17–21 ноября. Этап Кубка России (Пермь).
19–22 ноября. Гран-при Франции (Гренобль).
26–28 ноября. Гран-при России (Сочи).
8–11 декабря. Golden Spin (Загреб).
9–12 декабря. Финал Гран-при (Осака).
11–21 декабря. Универсиада (Люцерн).
21–26 декабря. Чемпионат России (Санкт-Петербург).
10–16 января. Чемпионат Европы (Таллин).
4–20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).
23–27 февраля. Финал Кубка России (Саранск).
7–13 марта. Чемпионат мира среди юниоров (София).
21–27 марта. Чемпионат мира (Монпелье).
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