Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание: расписание сезона-2021/2022

Фигурное катание: расписание сезона-2021/2022
Комментарии

В сентябре стартовал новый сезон в фигурном катании. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Расписание соревнований в сезоне-2021/2022
22–25 сентября — этап юниорского Гран-при (Любляна).
22–25 сентября — Nebelhorn Trophy (Оберстдорф).
22–26 сентября. Этап Кубка России (Сызрань).
29 сентября – 2 октября. Этап юниорского Гран-при (Гданьск).
6–9 октября. Этап юниорского Гран-при (Линц).
7–10 октября. Finlandia Trophy (Эспоо).
10–14 октября. Этап Кубка России (Йошкар-Ола).
13–17 октября. Asian Open (Пекин).
20–24 октября. Этап Кубка России (Сочи).
22–24 октября. Skate Ameriсa (Лас-Вегас).
28–31 октября. Мемориал Дениса Тена (Алма-Ата).
29–31 октября. Skate Canada (Ванкувер).
5–7 ноября. Гран-при Италии (Турин).
8–12 ноября. Этап Кубка России (Казань).
11–14 ноября. Мемориал Инге Солар (Грац).
12–14 ноября. Гран-при Японии (Токио).
17–20 ноября. Кубок Варшавы.
17–21 ноября. Этап Кубка России (Пермь).
19–22 ноября. Гран-при Франции (Гренобль).
26–28 ноября. Гран-при России (Сочи).
8–11 декабря. Golden Spin (Загреб).
9–12 декабря. Финал Гран-при (Осака).
11–21 декабря. Универсиада (Люцерн).
21–26 декабря. Чемпионат России (Санкт-Петербург).
10–16 января. Чемпионат Европы (Таллин).
4–20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).
23–27 февраля. Финал Кубка России (Саранск).
7–13 марта. Чемпионат мира среди юниоров (София).
21–27 марта. Чемпионат мира (Монпелье).

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021