Жулин — о снятии Трусовой с Кубка России: Тутберидзе решила, что незачем Сашу загонять

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин поделился мнением о снятии Александры Трусовой с произвольной программы на Кубке России в Сызрани, а также сообщил, что танцевальный дуэт его подопечных Виктория Синицина – Никита Кацалапов выступит на этапе в Йошкар-Оле в октябре.
«Я считаю, что тренер должен принимать решения, потому что только он знает, в каком состоянии его спортсмен находится.
Например, я попросил нашу федерацию и лично Александр Когана, чтобы наш прокат перенесли из Сызрани в Йошкар-Олу. Я видел, что мы ещё сыроваты и не набрали кондиций. Они пошли мне навстречу, за что я их очень уважаю и люблю. Ничего страшного в том, что мы снялись с Сызрани, нет – тренеру виднее.
Так же и здесь: возможно, Этери Георгиевна Тутберидзе подумала и решила, что незачем Сашу загонять. Может, её нога беспокоит, может, ещё что-то. Они правильно совершенно сделали, пусть Саша немного передохнёт», – приводит слова Жулина «Газета.Ru».
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