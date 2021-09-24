Алина Загитова встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие во Всемирном конгрессе татар в Казани, где, в частности, встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
«Сегодня я принимала участие во Всемирном конгрессе татар в Казани, и для меня быть приглашённым спикером — большая честь и ответственность. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарской молодёжи со словами: «Сегодня вы наша опора, и в будущем мы будем работать, опираясь на вас».
Это здорово, что руководство видит в молодых людях своих преемников, серьёзных помощников в важных государственных делах. Нас готовы слышать и принимать наши идеи! И мы тоже готовы! Сохранять и развивать национальную культуру, язык, спорт. Организовывать работу в масштабах республики, чтобы Татарстан становился ещё прекраснее!» — подписала она соответствующие фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
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