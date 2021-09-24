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Самарин выиграл этап Кубка России в Сызрани, Ерохов покорил произвольным прокатом

Самарин выиграл этап Кубка России в Сызрани, Ерохов покорил произвольным прокатом
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Александр Самарин стал победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани в мужском одиночном катании. После блестящего выступления в короткой программе Самарин не избежал ошибок в произвольном прокате, однако чисто исполнил дорогостоящий каскад с четверным лутцем.

Второе место занял Алексей Ерохов, уверенно выигравший произвольную программу. Чемпион мира среди юниоров 2018 года не допустил ни одной ошибки, исполнив три четверных прыжка (риттбергер, сальхов и тулуп), а также все каскады во второй части программы. За произвольный прокат Ерохов получил на 13 баллов больше Самарина, но не смог обогнать Александра по сумме двух выступлений.

Третье место занял Роман Савосин.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Мужчины

1. Александр Самарин (Москва) – 276,51.
2. Алексей Ерохов (Москва) – 264,53.
3. Роман Савосин (Москва) – 247,39.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 1, Сызрань, Самарская область
Мужчины. Произвольная программа
24 сентября 2021, пятница. 15:40 МСК
Окончено
1
Александр Самарин
Москва
276.51
2
Алексей Ерохов
Москва
264.53
3
Роман Савосин
Москва
247.39
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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