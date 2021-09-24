Илья Яблоков стал победителем этапа юниорского Гран-при в Любляне
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Российский фигурист Илья Яблоков стал победителем этапа юниорской серии Гран-при в Любляне (Словения).
Яблоков уверенно выиграл как короткую, так и произвольную программы. На второе место, благодаря успешному выступлению в произвольной программе, поднялся представитель Эстонии Арлет Леванди, являющийся сыном известных советских спортсменов – фигуристки Анны Кондрашовой и двоеборца Аллар Леванди. Бронзовым призёром стал американец Мэтью Нильсен.
Напомним, что ранее в сезоне-2021/2022 Яблоков был вторым на этапе юниорского Гран-при в Кошице.
Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения
Юноши
1. Илья Яблоков (Россия) – 231,99
2. Арлет Леванди (Эстония) – 194,35.
3. Мэтью Нильсен (США) – 192,38.
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