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Илья Яблоков стал победителем этапа юниорского Гран-при в Любляне

Илья Яблоков стал победителем этапа юниорского Гран-при в Любляне
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Российский фигурист Илья Яблоков стал победителем этапа юниорской серии Гран-при в Любляне (Словения).

Яблоков уверенно выиграл как короткую, так и произвольную программы. На второе место, благодаря успешному выступлению в произвольной программе, поднялся представитель Эстонии Арлет Леванди, являющийся сыном известных советских спортсменов – фигуристки Анны Кондрашовой и двоеборца Аллар Леванди. Бронзовым призёром стал американец Мэтью Нильсен.

Напомним, что ранее в сезоне-2021/2022 Яблоков был вторым на этапе юниорского Гран-при в Кошице.

Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения
Юноши

1. Илья Яблоков (Россия) – 231,99
2. Арлет Леванди (Эстония) – 194,35.
3. Мэтью Нильсен (США) – 192,38.

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