Мать фигуристки Турсынбаевой рассказала о знакомстве с Тутберидзе

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой, рассказала о первой встрече с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«Элиза выступала на турнире на призы Ирины Родниной, дочка Этери Георгиевны тоже там участвовала. После выступлений мы сидели в одном помещении. Вижу — около Дианы красивая женщина в белой одежде. Я у нее одолжила тряпку, чтобы вытереть коньки. Элиза мне говорит: «Мама, это Этери Георгиевна, тренер». Я отвечаю: «О, сам бог нам ее послал».

Мы как раз остались одни после ЦСКА и думали, к кому идти. Договорились с Этери Георгиевной о просмотре в группу. Элиза ей очень понравилась, и так началась совместная работа», — приводит слова Султаналиевой «Матч ТВ».

Напомним, Элизабет Турсынбаева тренировалась у Тутберидзе в 2012-2013 годах и с июня 2018-го. Этой осенью фигуристка объявила о завершении карьеры из-за проблем со спиной.