Мать фигуристки Турсынбаевой рассказала о знакомстве с Тутберидзе

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой, рассказала о первой встрече с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
«Элиза выступала на турнире на призы Ирины Родниной, дочка Этери Георгиевны тоже там участвовала. После выступлений мы сидели в одном помещении. Вижу — около Дианы красивая женщина в белой одежде. Я у нее одолжила тряпку, чтобы вытереть коньки. Элиза мне говорит: «Мама, это Этери Георгиевна, тренер». Я отвечаю: «О, сам бог нам ее послал».
Мы как раз остались одни после ЦСКА и думали, к кому идти. Договорились с Этери Георгиевной о просмотре в группу. Элиза ей очень понравилась, и так началась совместная работа», — приводит слова Султаналиевой «Матч ТВ».
Напомним, Элизабет Турсынбаева тренировалась у Тутберидзе в 2012-2013 годах и с июня 2018-го. Этой осенью фигуристка объявила о завершении карьеры из-за проблем со спиной.
- 25 сентября 2021
-
11:38
-
11:29
-
00:36
-
00:25
- 24 сентября 2021
-
23:56
-
22:58
-
22:23
-
21:49
-
21:34
-
21:23
-
21:08
-
20:48
-
20:35
-
19:59
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
18:05
-
17:25
-
16:35
-
16:33
-
15:32
-
15:13
-
14:53
-
14:28
-
13:41
-
12:23
-
12:04
-
09:08
-
09:05
-
09:02
-
08:57
-
00:01
- 23 сентября 2021
-
23:33
-
22:57