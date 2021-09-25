Кагановская и Ангелопол выиграли этап юниорского Гран-при в Любляне в танцах на льду

Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол одержали победу в танцах на льду на пятом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. Второй результат показали американцы Катарина Волфкостин и Джеффри Чен. Третьими стали представители Канады Натали Д'Алессандро и Брюс Вэдделл.



Ещё один российский дуэт — Софья Качушкина/Олег Муратов — занял пятое место.



Для Кагановской и Ангелопола старт в Любляне — уже второй турнир в серии Гран-при. На этапе в Кошице ученики Анжелики Крыловой завоевали серебро.



Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения

Танцы на льду



1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (Россия) – 167,22.

2. Катарина Волфкостин/Джеффри Чен (США) – 163,25.

3. Натали Д'Алессандро/Брюс Ведэлл (Канада) – 161,79…

5. Софья Качушкина/Олег Муратов (Россия) – 140,27.