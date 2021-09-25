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Кагановская и Ангелопол выиграли этап юниорского Гран-при в Любляне в танцах на льду

Кагановская и Ангелопол выиграли этап юниорского Гран-при в Любляне в танцах на льду
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Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол одержали победу в танцах на льду на пятом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. Второй результат показали американцы Катарина Волфкостин и Джеффри Чен. Третьими стали представители Канады Натали Д'Алессандро и Брюс Вэдделл.

Ещё один российский дуэт — Софья Качушкина/Олег Муратов — занял пятое место.

Для Кагановской и Ангелопола старт в Любляне — уже второй турнир в серии Гран-при. На этапе в Кошице ученики Анжелики Крыловой завоевали серебро.

Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения
Танцы на льду

1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (Россия) – 167,22.
2. Катарина Волфкостин/Джеффри Чен (США) – 163,25.
3. Натали Д'Алессандро/Брюс Ведэлл (Канада) – 161,79…
5. Софья Качушкина/Олег Муратов (Россия) – 140,27.

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