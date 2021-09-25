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Ученик Тутберидзе стал только 6-м в короткой программе на этапе КР среди юниоров в Сызрани

Ученик Тутберидзе стал только 6-м в короткой программе на этапе КР среди юниоров в Сызрани
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Иван Попов из подмосковного спортклуба «Армия фигурного катания» выиграл короткую программу в соревнованиях юниоров на первом этапе Кубка России в Сызрани. Второй результат показал Эдуард Карартынян, тренирующийся у олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Третьим стал Григорий Фёдоров из ЦСКА.

Воспитанник группы ЭтериТутберидзе Николай Колесников показал только шестой результат, уступив лидеру 15 баллов.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Юноши. Короткая программа

1. Иван Попов (Московская область) – 80,79.
2. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 74,44.
3. Григорий Фёдоров (Москва) – 73,08.
4. Дмитрий Шелковников (Санкт-Петербург) – 67,02.
5. Никита Сенцов (Москва) – 65,82.
6. Николай Колесников (Москва) – 65,39.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 1, Сызрань, Самарская область
Юноши. Короткая программа
25 сентября 2021, суббота. 19:25 МСК
Окончено
1
Иван Попов
Московская область
80.79
2
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
74.44
3
Григорий Фёдоров
Москва
73.08
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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