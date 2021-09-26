Медведева делала колесо на льду, Загитова показывала чувственный номер. Лучшие фото шоу

25 сентября в Москве на льду «ЦСКА Арены» российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева приняли участие в гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание».
Медведева вышла на лёд с программой «Внутренний свет», дебют которой состоялся в прошлом сезоне. Загитова чисто прыгнула тройной лутц, но упала с флипа.
Кроме того, зрителей порадовали своими номерами Хавьер Фернандес, Алина Пепелева и Роман Плешков, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Артур Даниелян, Алексей Ягудин и другие.
Алина Загитова вновь будет ведущей программы «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным. Есть вероятность, что Медведева посоревнуется за победу в новом сезоне шоу.
Лучшие кадры прокатов фигуристов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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