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Софья Титова из «Ангелов Плющенко» выиграла первый этап Кубка России среди юниоров

Софья Титова из «Ангелов Плющенко» выиграла первый этап Кубка России среди юниоров
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Фигуристка Софья Титова, представляющая академию «Ангелы Плющенко», стала победительницей первого этапа Кубка России среди юниоров, который прошёл в Сызрани. Второй стала Мария Захарова, тренирующаяся в «Самбо-70» под руководством Анны Царёвой, третье место у Алисы Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе.

Отметим, Захарова лидировала по итогам короткой программы. Выступление Титовой в произвольной программе судьи оценили в 138,96 баллов, Захаровой – в 129,68.

Фигурное катание. Кубок России среди юниоров. Первый этап. Сызрань. Девушки.

1. Софья Титова (Москва) – 207,06.
2. Мария Захарова (Москва) – 200,09.
3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 195,40.
4. Виктория Морозова (Московская область) – 185,00.
5. Софья Важнова (Москва) – 182,70.
6. Анна Карпук (Санкт-Петербург) – 181,93.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 1, Сызрань, Самарская область
Девушки. Произвольная программа
26 сентября 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Софья Титова
Москва
207.06
2
Мария Захарова
Москва
200.09
3
Алиса Двоеглазова
Москва
195.40
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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