Софья Титова из «Ангелов Плющенко» выиграла первый этап Кубка России среди юниоров

Фигуристка Софья Титова, представляющая академию «Ангелы Плющенко», стала победительницей первого этапа Кубка России среди юниоров, который прошёл в Сызрани. Второй стала Мария Захарова, тренирующаяся в «Самбо-70» под руководством Анны Царёвой, третье место у Алисы Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе.

Отметим, Захарова лидировала по итогам короткой программы. Выступление Титовой в произвольной программе судьи оценили в 138,96 баллов, Захаровой – в 129,68.

Фигурное катание. Кубок России среди юниоров. Первый этап. Сызрань. Девушки.

1. Софья Титова (Москва) – 207,06.

2. Мария Захарова (Москва) – 200,09.

3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 195,40.

4. Виктория Морозова (Московская область) – 185,00.

5. Софья Важнова (Москва) – 182,70.

6. Анна Карпук (Санкт-Петербург) – 181,93.