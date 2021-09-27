Почётный президент ФФККР ответил на вопрос о трениях с Татьяной Тарасовой

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев ответил на вопрос, какие у него есть трения с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.
«Хорошо, что решились [спросить]. Татьяна Анатольевна — прекрасный тренер, талантливый организатор, человек высокого интеллекта. И огромной эмоциональности, которая, бывает, у неё мгновенно выплёскивается.
Иногда, могу предположить, какие-то высказывания вырываются под влиянием ближайшего окружения. Но человек она добрый, отзывчивый и никому в помощи не отказывает. Порой совершает добро даже раньше, чем попросили. И если в трудный момент моей жизни кто-то и придёт ко мне на помощь, то она, Татьяна Анатольевна Тарасова», — цитирует Писеева «Российская газета».
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