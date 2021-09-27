«А меня на ручках носят!» Евгения Медведева показала видео с Даней Милохиным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новое видео в своём «инстаграме». В видео, снятом на льду, показано, как спортсменку поднял на руки и покрутил тиктокер Даня Милохин.

«А меня на ручках носят!» — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

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