Евгения Медведева и Даня Милохин прокомментировали партнёрство по «Ледниковому периоду»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин прокомментировали то, что им вместе предстоит выступать в очередном сезоне телепроекта «Ледниковый период».

«Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Кити в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание. Своего партнёра в «Ледниковом периоде» Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс», — приводятся слова Медведевой на сайте Первого канала.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мёрзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», — добавил Милохин.

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