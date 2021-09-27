Турсынбаева: люди, которые осуждают мою маму, а что вы сделали для нашей страны?

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Элизабет Турсынбаева ответила болельщикам, которые осудили слова её матери о том, что решение представлять Казахстан на международных турнирах было ошибочным.

«Знаете, я просто хочу прояснить это здесь, хотя люди, которым просто больше нечем заняться, как искать причину для осуждения, всё равно будут продолжать это делать.



Моя мама все эти годы пахала вместе со мной, было много трудностей, о которых вы, люди, которые впервые обо мне слышите и пишете мне всякие сообщения, не знаете. Она не получала ничего взамен, кроме стресса и подорванных нервов. Работала абсолютно бескорыстно. Заменяла порой и тренера: иногда мы ездили на соревнования вдвоём, тренировались на протяжении долгого времени в торговых центрах, в такие моменты было тяжело. К первому Гран-при подготовила меня именно она, и впервые на таком важном соревновании поднялся флаг Казахстана. А в интервью она объяснила все сложности, которые у нас были, никого не оскорбляла, на личности не переходила. Ни из чьего колодца не пила! Поблагодарила за поддержку, оказанную мне. Лично она ничего с этого не приобрела. Она только мечтала, чтобы у меня всё получилось.



Я могла бы не тратить время на объяснения, но мне было просто обидно. Люди, которые подобное пишут, а что вы сделали? Вы сами воспитали спортсменов высокого уровня? Сначала попробуйте, потом пишите. Вы же патриоты, ну сделайте нашу страну лучше, прославляйте её. Учитесь, изобретайте, показывайте на своём примере. Если вы патриоты, то будьте патриотами всегда, в любом случае, а не только когда это касается других. А создавать фейковые аккаунты специально, чтобы написать мне что-нибудь неприятное… Вы только подумайте, до чего вы докатились» – написала Турсынбаева в «сториз» своего «инстаграма».