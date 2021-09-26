Турсынбаева извинилась за слова матери об ошибочном решении выступать за Казахстан

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Элизабет Турсынбаева прокомментировала слова своей мамы о том, что решение представлять Казахстан на международных турнирах было неправильным.
«Я говорила это не раз, но хочу еще раз сказать, что бесконечно благодарна Национальному олимпийскому комитету, руководству Кызылординской области, министерству спорта и культуры за поддержку на протяжении всей моей карьеры. У меня все хорошо, и для меня было большой честью представлять Казахстан на мировой арене.
Прошу простить за слова моей мамы, если они сильно кого-то задели. К сожалению, мы находимся сейчас порознь, она в Москве, а я в Казахстане. Я не проконтролировала всю ситуацию. Так бывает. Я все равно ее люблю, несмотря ни на что.
Она сейчас, возможно, переживает, что наговорила лишнего. Она человек очень открытый, говорит, что думает, что ощущает. Мы не все мыслим и чувствуем одинаково, мы отдельные личности. Думаем по-разному. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Если вы не побыли в чьей-то обуви, не знаете, что происходит внутри, то не стоит осуждать. Родители всегда всей душой болеют за своего ребенка, особенно мамы», — написала Турсынбаева в своем «инстаграм».
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