Станислава Константинова: я сейчас в хорошем месте, ко мне наконец относятся с уважением

Бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о подготовке к сезону. Сейчас спортсменка тренируется под руководством Виктории Буцаевой.

«Пока всё не просто, к началу сезона я не была готова. Думаю, буду готова через месяц, к Кубку России.



У меня ломались коньки, потом начали болеть стопы. Были трудные моменты. И психологический кризис тоже. Не могу сказать, что он на сто процентов преодолён – были моменты, когда было очень трудно найти мотивацию для работы.



В целом очень тяжело, когда понимаешь, что раньше уже сделал всё, что мог, а теперь придется заново проходить этот путь – зарабатывать рейтинг, восстанавливать репутацию.



У Виктории Евгеньевны Буцаевой потрясающая команда. Я сейчас в хорошем месте, ко мне наконец относятся с уважением. Нет бесполезного давления.



Очень ценно, что ты находишь мотивацию в себе, нет кнута или пряника, ты просто выходишь работать», – сказала Константинова в интервью на YouTube-канале «Фигурка».