Дава не примет участия в шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что её партнёр по шоу «Ледниковый период» 2021 года — певец и блогер Дава — не сможет принять участия в проекте.

«Мне очень жаль, что так всё случилось… До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лёд, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнёру скорейшего выздоровления. Уверена, что всё будет хорошо. К сожалению, Дава не примет участия в «Ледниковом периоде». А мы продолжаем тренироваться», — написала Сотникова.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!