Дава не примет участия в шоу «Ледниковый период»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что её партнёр по шоу «Ледниковый период» 2021 года — певец и блогер Дава — не сможет принять участия в проекте.
«Мне очень жаль, что так всё случилось… До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лёд, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнёру скорейшего выздоровления. Уверена, что всё будет хорошо. К сожалению, Дава не примет участия в «Ледниковом периоде». А мы продолжаем тренироваться», — написала Сотникова.
Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
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Новость по темеСтал известен состав пар в шоу «Ледниковый период» 2021 года
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