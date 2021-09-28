Станислава Константинова рассказала, как ей было тяжело в академии Евгения Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова, занимающаяся под руководством Виктории Буцаевой, рассказала, насколько ей приходилось тяжело в прошлом сезоне, когда она тренировалась у Александра Волкова в академии «Ангелы Плющенко», принадлежащей двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
«Не могу сказать, что мне там было проще, чем раньше. В прошлом сезоне мне было очень тяжело. Я двигалась на диком внутреннем резерве. В глубине души понимала, что мне не достичь вершин каких-то чемпионатов, поэтому мне не совсем было понятно, для чего я работаю. Но всё равно каждый день вставала и шла пахать как робот. Но так не может работать вечно. В какой-то момент ты просто выгораешь, устаёшь и не понимаешь, где брать силы. Вроде бы у тебя всё есть, но ты не можешь.
Но я рада, что теперь постепенно выхожу из этого состояния. Спасибо Виктории Евгеньевне. С её стороны не было давления вроде: «Зачем тебе это надо? Ты себя не соберёшь завтра». Только поддержка, которая позволяет мне находить себя. Сейчас я катаюсь в первую очередь для того, чтобы мне было хорошо. Чтобы я была удовлетворена собой и знала, что я сделала всё, что могу», — цитирует Константинову Sport24.
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