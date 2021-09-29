Пападакис и Сизерон объявили музыку для произвольного танца

Четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили музыку, на которую поставлен их произвольный танец в грядущем олимпийском сезоне.



Французский дуэт будет выступать под «Элегию» Габриэля Форе.



«Неразрывно связанные, возвышенные и воодушевлённые. Они танцуют своё последнее танго… В этом году мы хотели создать программу, которая возродит всю энергию, которую мы открываем на льду между собой. Используя «Элегию» Габриэля Форе в качестве музыкального сопровождения, мы пытаемся передать всю поэзию с помощью лирических и страстных жестов», – написали фигуристы в своём «инстаграме».

Одним из хореографов выступила Мари-Франс Дюбрей, с которой французы сотрудничают долгое время.

Ритм-танец Пападакис и Сизерона поставлен под песни Джона Ледженда.