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Пападакис и Сизерон объявили музыку для произвольного танца

Пападакис и Сизерон объявили музыку для произвольного танца
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Четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили музыку, на которую поставлен их произвольный танец в грядущем олимпийском сезоне.

Французский дуэт будет выступать под «Элегию» Габриэля Форе.

«Неразрывно связанные, возвышенные и воодушевлённые. Они танцуют своё последнее танго… В этом году мы хотели создать программу, которая возродит всю энергию, которую мы открываем на льду между собой. Используя «Элегию» Габриэля Форе в качестве музыкального сопровождения, мы пытаемся передать всю поэзию с помощью лирических и страстных жестов», – написали фигуристы в своём «инстаграме».

Одним из хореографов выступила Мари-Франс Дюбрей, с которой французы сотрудничают долгое время.

Ритм-танец Пападакис и Сизерона поставлен под песни Джона Ледженда.

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