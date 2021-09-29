Ягудин — о Милохине в «Ледниковом периоде»: это другое поколение, надо принимать их

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об участии в шоу «Ледниковый период» тиктокера Дани Милохина, который выступает в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Понятно, что критики много, я это вижу по своим соцсетям. У меня более возрастные подписчики, и когда они видят Даню, Олю Бузову, Ксению Бородину и некоторых других персонажей, то говорят «зачем это надо», «фу», «какой кошмар».

Но если посмотреть с другой стороны, взглянуть с точки зрения истории – мы ведь сначала были против, например, тяжелого рока. Люди, которые уже как бы чувствовали себя комфортно, встречали любые изменения в штыки.

Да, это другое поколение. Да, может быть, у них нет глубоких познаний литературы и других школьных предметов, которые мы знали наизусть. Они другие. Надо принять их такими, какие они есть. И у них есть какая-то внутренняя свобода», – цитирует Ягудина Sport24.