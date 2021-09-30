Фигурист Марк Лукин опубликовал пост после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

13-летний фигурист Марк Лукин опубликовал пост после переходы из команды Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.
«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за все годы работы со мной, за всё, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», – написал Лукин.
Пост доступен в «инстаграме» Марка Лукина
В нынешнем сезоне Лукин стал четвёртым на открытом первенстве Москвы.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.
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