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Фигурист Марк Лукин опубликовал пост после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Фигурист Марк Лукин опубликовал пост после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
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13-летний фигурист Марк Лукин опубликовал пост после переходы из команды Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за все годы работы со мной, за всё, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», – написал Лукин.

Пост доступен в «инстаграме» Марка Лукина

В нынешнем сезоне Лукин стал четвёртым на открытом первенстве Москвы.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

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