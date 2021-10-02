«Шаг назад». Композитор Гольдштейн раскритиковал музыку в программе Тарасовой и Морозова

Композитор Александр Гольдштейн, работающий с фигуристами, дал оценку музыкальному стилю новых программ спортсменов сборной России.

«Я ещё не смотрел короткую программу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а музыка произвольной, на мой взгляд, не очень удачна. За два года работы с Мариной Зуевой фигуристы приобрели чемпионский лоск, а эта музыка — шаг назад. Хотя у группы Этери Тутберидзе обычно прекрасный выбор музыки. Но здесь что-то не сложилось. С такой музыкой обычно не выигрывают, но я очень бы хотел ошибиться.



Впечатлили программы Марка Кондратюка, Алены Косторной и Майи Хромых. Причину, по которой не понравился «Спартак» у Петра Гуменника, я объяснял. Сказалось пренебрежение или незнание законов музыкальной формы. Композиция «Список Шиндлера» у Михаила Коляды по музыкальной форме сложена хорошо. Но образ самого Шиндлера практически невозможно передать этой музыкой. Когда каталась Юля Липницкая, всё было ясно: она — та девочка в красном пальто. А для Шиндлера, мне кажется, в саундтреке нет подходящей музыки.



Общее впечатление от программ этого сезона — мало новизны. Особенно у мужчин всё по многу раз перекатано. Хотя многие тренеры часто думают, что знакомая музыка помогает лучше понять программу. Я не согласен. Особенно хочется видеть новаторство у лидеров», — приводит слова Гольдштейна «Матч ТВ».