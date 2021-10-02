Пападакис и Сизерон получили рекордные оценки за программы олимпийского сезона
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Серебряные призёры Олимпийских игр — 2018, четырёхкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду на турнире Master’s de Patinage во Франции.
За прокат произвольной программы Пападакис и Сизерон получили оценки, превышающие принадлежащий им же мировой рекорд — 137,31 балла (мировой рекорд — 136,58). По сумме двух программ Пападакис и Сизерон также превысили собственный мировой рекорд — 231,10 балла (мировой рекорд — 226,61). На внутренних стартах рекорды не фиксируются.
Фигурное катание. Master’s de Patinage. Эпиналь, Франция
Танцы на льду
1. Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон – 231,10
2. Евгения Лопарева/Джеффри Бриссо – 190,80
3. Мари Дюпаяж/Томас Набаис – 171,79
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