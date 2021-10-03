Победительница юниорского Гран-при Акатьева: этому всему меня научила Этери Георгиевна

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала победу на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша). Акатьева была вне конкуренции как в короткой, так и в произвольной программе и по сумме двух выступлений опередила соперниц более чем на 40 баллов.

«Этому всему меня научила Этери Георгиевна. Просто я вспомнила, что она мне говорила и постаралась это сделать. В Польше получилось прокататься чище, потому что с тренерами мы работали над ошибками, допущенными в Красноярске. И также мне помогло, что это был второй старт, я меньше волновалась.

Я не думаю о рекордах совсем. Просто я люблю дело, которым занимаюсь. Люблю прыгать сложные прыжки. Мне приятно, что у меня получилось на старте сделать то, чего ещё не делала.

Хочу выучить все четверные. Следующим, надеюсь, будет четверной флип. Пока что идет подготовка флипа. По приезде из Гданьска планирую начать входить в него.

Участие в международных соревнованиях принесло мне опыт выступления с разными соперниками, представителями разных стран. Выступать на международных соревнования для меня огромная мотивация развиваться дальше, двигаться вперед в презентации, катании, других составляющих программы. Также я учусь справляться с эмоциями, анализировать ошибки, допущенные ранее, чтобы не повторить их вновь», — приводит слова Акатьевой сайт федерации фигурного катания.